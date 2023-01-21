اليوم السابع
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اعرف طرق التواصل مع مكاتب التمثيل العمالى بالخارج لو عندك مشكلة مع صاحب العمل

السبت، 21 يناير 2023 04:00 ص
اعرف طرق التواصل مع مكاتب التمثيل العمالى بالخارج لو عندك مشكلة مع صاحب العمل وزارة القوى العاملة -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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تعد مكاتب التمثيل العمالي بمثابة حلقة وصل بين العمال المصريين في الخارج والدولة المصرية بكافة أجهزتها، حيث أتاحت وزارة القوى العاملة 9 مكاتب تمثيل عمالي بسفارات مصر في السعودية، والإمارات، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا لرعاية وحماية حقوق ومصالح العمالة المصرية بالخارج وحل مشاكلها أول بأول وضمان علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الأعمال.

 

ويمكن للعمالة المصرية في الخارج التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي، إذا واجهتهم مشكلة أو أزمة فيما يخص العمل أو التعاقد أو الوضعية القانونية، عن طريق التواصل المباشر مع مكاتب التمثيل في الخارج والتي تخدم ما يقرب من 5 ملايين مصري، وذلك على النحو الآتي:

 

1- مكتب التمثيل العمالي بالمملكة العربية السعودية – جدة

التواصل عبر رقم الهاتف: 009660559510659

2- مكتب التمثيل العمالي بالمملكة العربية السعودية – الرياض

التواصل عبر رقم الهاتف: 00966547022894

3- مكتب التمثيل العمالي بالمملكة الأردنية الهاشمية – عمان

التواصل عبر رقم الهاتف: 00962778444310

4- مكتب التمثيل العمالي بالإمارات – أبو ظبي

التواصل عبر رقم الهاتف: 0097124446491 أو 0097124447938

5- لبنان – بيروت

التواصل عبر رقم الهاتف: 0096181871098 أو 009611848833

6- مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا – ميلانو

التواصل عبر رقم الهاتف: 00390229516360

7- مكتب التمثيل العمالي بالعراق – بغداد

التواصل عبر رقم الهاتف: 009647803765488

8- مكتب التمثيل العمالى بالكويت – الكويت

التواصل عبر رقم الهاتف: 0096597873053 أو 0096594152601

9-مكتب التمثيل العمالي بقطر – الدوحة

التواصل عبر رقم الهاتف: 0044830238674 أو 0030246082974


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