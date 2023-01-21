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إقبال كبير على تربية الدجاج فى المنازل بنيوزيلندا لتعويض نقص البيض الشديد

السبت، 21 يناير 2023 10:22 ص
إقبال كبير على تربية الدجاج فى المنازل بنيوزيلندا لتعويض نقص البيض الشديد نقص شديد فى البيض بنيوزيلندا
كتبت ريم عبد الحميد

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لم يجد النيوزيلنديون حلا لأزمة نقص البيض الشديد فى بلادهم سوى اللجوء إلى تربية الدجاج بأنفسهم للحصول على بيضه.

 

وقالت شبكة "سى إن إن الأمريكية إن أسعار البيض ارتفعت فى كافة أنحاء العالم على مدار العام الماضى بعد أن قضت أنفلونزا الطيور على كثير من الدجاج وبسبب تداعيات حرب أوكرانيا التي رفعت أسعار الطاقة وعلف الحيوانات.

 

وفى الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار البيض بشكل تجاوز الزيادة فى منتجات البقالة الأخرى، ووصلت نسبة الارتفاع حوالى 60% فى الأشهر الـ 12 المنتهية فى ديسمبر مقارنة بالعام السابق. وفى اليابان، بلغت الأسعار ارتفاعا قياسيا.

 

 وفى نيوزيلندا، التي يستهلك الفرد فيها بيضا أكثر من نظيره فى أغلب الدول، تفاقم الضغط فى ظل تغيير فى الإجراءات التنظيمية لمزارع الدواجن. وأدى الارتفاع فى التكاليف إلى حالة من الغضب وبدأ الناس فى البحث عن الدجاج على الإنترنت حتى يمكنهم تأمين إمداداتهم الخاصة من البيض.

 

ويوم الثلاثاء الماضى، قال موقع المزاد المحلى "ترايد مى" الذى يحظى بشعبية كبيرة، إن البحث عن الدجاج والعتاد المرتبطة بتربيته قد ارتفع بنسبة 190% حتى الآن هذا الشهر، مقارنة بنفس الفترة قبل شهر واحد فقطز

 

وقال ميلر سلفيستر، المتحدث باسم الشركة، إنه منذ بداية يناير، شهدوا أكثر من 65 ألف عملية عن الدجاج والمواد الأخرى المرتبة بالدجاج مثل العلف والمحاصيل والغذاء.

 

كما تسبب النقص أيضا فى صداع على نحو خاص للخبازين فى البلاد. وقال أحد أصحاب المخابز فى مدينة كرايستشيرش إنه كل الجمهور يحاول الآن شراء الدجاج فى المنزل لأنهم لا يستطيعوا الحصول على الدجاج.


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