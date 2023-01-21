اليوم السابع
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إعلان نتائج امتحانات الدراسات العليا بكلية الآثار جامعة القاهرة

السبت، 21 يناير 2023 08:35 ص
إعلان نتائج امتحانات الدراسات العليا بكلية الآثار جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور نتائج برامج الدراسات العليا بكلية الآثار "الماجستير والدكتوراه"، للعام الدراسي 2022 - 2023، بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استمرار أعمال الكنترول ومراجعة النتائج بالكليات الأخرى واستكمال إعلان جميع نتائج المراحل الدراسية بكل الكليات تباعًا.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، إن برامج الدراسات العليا التي ظهرت نتائجها بكلية الآثار شملت برامج الماجستير والدكتوراه باللغة العربية، وهي برامج الآثار المصرية القديمة، والآثار الإسلامية، والآثار اليونانية الرومانية، وترميم الآثار العام، وترميم وصيانة الاثار العضوية، وترميم وصيانة الآثار غير العضوية، والترميم المعماري، بالإضافة إلى برامج الماجستير بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وتشمل برامج الآثار المصرية، ترميم الآثار غير العضوية، الترميم المعماري.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، أن نتائج برامج الدراسات العليا تم اعتمادها من مجلس الكلية وإتاحتها على الموقع الرسمي للكلية، مشيرًا إلى حرص الكلية على الاهتمام بالدراسات العليا بهدف الوصول إلى أبحاث علمية متميزة محليا وإقليميا وعالميا وقابلة للتطبيق وخدمة المجتمع في كافة المجالات والتخصصات.
 
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

محمد الخشت

آثار القاهرة

امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول



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