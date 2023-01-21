إصابة 3 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف على طريق الواحات

كتب عبد الرحمن سيد -كريم صبحى

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف، على طريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طوارئ الصحة، يفيد باصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بطريق الواحات الصحراوى بمدينة 6 أكتوبر ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحرافها واصطدام السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقل المصابين إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.