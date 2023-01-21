أوكرانيا تعرب عن خيبة أملها إزاء التردد الألماني بشأن إرسال دبابات ليوبارد

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أعرب نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك عن خيبة أمله إزاء التردد الألماني بشأن إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا .

وقال ميلنيك - في تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "نشعر بخيبة أمل، لأنه لم يتم اتخاذ القرار بعد، لذلك نأمل أن تأخذ الحكومة في برلين على محمل الجد جميع المخاوف التي سمعوا عنها يوم الجمعة في رامشتاين".

وأضاف أنه "بعد 331 يومًا من الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، ما زال الألمان يجردون مخزوناتهم من الأسلحة للتحقق مما إذا كان لديهم شيء لإرساله إلى أوكرانيا! وهذا أمر سخيف " .

كما ورد أمس، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الحلفاء لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن تزويد أوكرانيا بـ ليوبارد 2 في اجتماع رامشتاين، مضيفًا أنه يمكن الموافقة على هذه الخطوة قريبًا .

وأشار بيستوريوس أيضًا إلى أنه أصدر تعليماته بفحص مخزون الدبابات الألماني والصناعي.

وفي غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عن بدء تدريب الجيش الأوكراني على دبابات ليوبارد.