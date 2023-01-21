أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 120 ألفا و160 جنديا منذ الحرب

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 120 ألفا و160 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 860 جنديا قتلوا أمس فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم)، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3140 دبابة و6256 من المركبات المدرعة و2135 من النظم المدفعية و443 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و220 من أنظمة الدفاع الجوي و287 طائرة و277 مروحية و17 سفينة حربية، فضلا عن 1891 طائرة بدون طيار و4 آلاف و918 من المركبات وخزانات وقود.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.