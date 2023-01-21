أخبار مصر.. الحكومة تنفى الإعلان عن مسابقات ذات جوائز مالية للمواطنين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشف عنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من روابط إلكترونية منسوبة لهيئة البريد المصري بزعم الإعلان عن مسابقات ذات جوائز مالية للمواطنين، تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد المصري، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهذه المسابقات، وأن تلك الروابط وكذلك الإعلانات المتداولة وهمية ومزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بهما مطلقاً.



التموين تطرح السكر الفاخر فى معارض أهلا رمضان بسعر 14.5 جنيه للكيلو.. صور طرحت شركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين ،كيلو السكر الأبيض المعبأ "الكريستال "بسعر 14.5 جنيه للكيلو، وطرح السكر المكعبات بسعر 20 جنيه للكيلو، رغم أن سعره في الأسواق الأخرى يتراوح مِن 26 إلى 28 جنيها، حيث يتم طرح كميات كبيرة داخل جناح الشركة بالمعارض، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيف العبء على المواطنين والتوسع في منافذ ومعارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية جريمة بشعة بأمريكا.. سيدة تقتل والديها وتقطعهما بمنشار فى ولاية بنسلفانيا ألقت سلطات ولاية بنسلفانيا الأمريكية، القبض على امرأة قتلت والديها وقطعت أوصالهما بمنشار، وبحسب ما ذكرت موقع ABC News الأمريكية، فإن المرأة وتدعى فيرتى بيك، تبلغ من العمر 43 عاما، قد أطلقت النار على والديها فى الرأس يوم الثلاثاء الماضى قبل أن تقوم بتقطيع أوصالهما، وفقا لشكوى جنائية. تحليق 40 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر عليها 800 سائح من حول العالم.. صور شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، تحليق 40 رحلة بالون طائر فجراً أقلت على متنها أكثر من 800 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة على ضفتى نهر النيل من السماء، حيث يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه خلال فصل الشتاء يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي %82 للطب و68% للهندسة.. الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية بالتزامن مع انطلاق وفتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة للفصل الدراسى الثانى، ينشر اليوم السابع الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة، وهى نفس الحدود المعمول بها خلال قبول الطلاب عند التقدم بالفصل الدراسى الأول.



وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية 82% و79% فى جامعة الجلالة والعلمين و77% فى جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة 77%، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الاسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 80% وفى جامعة العلمين 79% أما الحد الأدنى للقبول بكلية طب الاسنان فى جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، و77% للقبول بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.



4.1 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والهند أول 11 شهرا من 2022 أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند بلغ خلال الـ 11 شهراً الاولى من عام 2022 نحو 4.1 مليار دولار منها 723 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات واسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية الكبيرة لدولة الهند في مختلف القطاعات الانتاجية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية. ما لا تعرفه عن جرثومة المعدة.. الأسباب والمضاعفات والعلاج هي بكتيريا سالبة الجرام تسبب التهابًا مزمنًا (عدوى) في المعدة والاثني عشر وهي سبب شائع للقرحة في جميع أنحاء العالم، تسمى هذه البكتيريا أحيانًا "بكتيريا القرحة".

وعلى الرغم من عدم ظهور أعراض على العديد من الأفراد المصابين، إلا أن الأفراد المصابين الآخرين قد يعانون من نوبات عرضية مثل التجشؤ، الانتفاخ، الغثيان والقيء، عدم ارتياح في البطن.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك.. عبد القادر والشحات وكهربا فى الهجوم

لتشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح. خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد فخرى وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.



التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى.. شلبى وزيزو والجزيرى فى الهجوم التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكوناً من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.



أولياء أمور: امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالقاهرة غير مباشر.. والتعليم ترد أكد أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسى الأول طويل وغير مباشر وتضمن جزئيات تفوق مستويات الطلاب، حيث لم تراعى الأسئلة المستويات المختلفة للطلاب، كما طالب أولياء الأمور بمراعاة الطلاب فى التصحيح.

فيما أكدت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الأسئلة من المنهج ووفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وسيتم تصحيح عينة عشوائية من كراسات الإجابة وفى حالة التأكد من وجود مشكلات فى سؤال سيتم توزيع درجته على باقى أسئلة الامتحانات. مؤتمر المناخ ومونديال قطر.. سؤال تعبير فى امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحان مادة اللغة العربية فى أول يوم بامتحان الفصل الدراسي الأول وتضمن سؤال التعبير الحديث عن مونديال قطر 2022 ومؤتمر المناخ الذى نظمته مصر خلال نوفمبر الماضى، وجاء نص السؤال "مونديال قطر ومؤتمر المناخ رسالتان تهدفان إلى التقريب بين شعوب دول العالم اكتب فى ذلك موضحا الآثار التى تترتب على انعقادهما. إقبال كبير على تربية الدجاج فى المنازل بنيوزيلندا لتعويض نقص البيض الشديد لم يجد النيوزيلنديون حلا لأزمة نقص البيض الشديد فى بلادهم سوى اللجوء إلى تربية الدجاج بأنفسهم للحصول على بيضه.

وقالت شبكة "سى إن إن الأمريكية إن أسعار البيض ارتفعت فى كافة أنحاء العالم على مدار العام الماضى بعد أن قضت أنفلونزا الطيور على كثير من الدجاج وبسبب تداعيات حرب أوكرانيا التي رفعت أسعار الطاقة وعلف الحيوانات.



طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا فى أوزبكستان بسبب تهديد بوجود قنبلة أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، أن طائرة ركاب روسية تابعة لشركة "آزور إير" كانت متجهة إلى الهند هبطت "اضطراريا" في أوزبكستان، بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها، وفق ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



ونقلت وسائل إعلام عن ضابط شرطة هندي رفيع المستوى، قوله إن الرحلة المغادرة من مدينة بيرم الروسية كان من المفترض أن تهبط في مطار دابوليم بولاية غوا في الساعة 4:15 صباحا بالتوقيت المحلي.