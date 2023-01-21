أبرز 5 معلومات عن وزير خارجية الجابون بعد وفاته خلال اجتماع مجلس الوزراء

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ودعت الجابون وزير خارجيتها ميكائيل موسى آدامو عن عمر يناهز الـ 62 عاما، بعد أن وافته المنية أمس اثر تعرضه مساء أمس، لأزمة قلبية مفاجئة خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة ليبرفيل.

وحسب ما أعلنت الحكومة في بيان مقتضب فإن الدبلوماسي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، ولم يستطع الأطباء إسعافه.

وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الوزير شعر بالضيق بداية مجلس الوزراء ، قبل أن يفقد الوعي وينقل على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات العسكرية.

ونعى الرئيس الجابوني علي بونجو وزير الخارجية، المقرب منه، ووصف أدامو في تغريدة عبر حسابه على تويتر بأنه "الدبلوماسي العظيم ورجل الدولة الحقيقي"، واعتبر وفاته بأنها "خسارة كبيرة للجابون"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال في تغريدة على تويتر “إنه كان رجل دولة، صديق مقرب ووفي أعتمد عليه"

ويرصد اليوم السابع أبرز 5 معلومات عن الوزير:

- شغل منصب سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 10 سنوات.

- فى عام 2020 شغل منصب وزيرا للدفاع، ووزيرا للخارجية عام 2022

- وُلد في مدينة ماكوكو في شمال شرق البلاد عام 1961 وبدأ عمله كمقدم برامج في التلفزيون الوطني

- عام 2000 عيّن رئيس مكتب بونجو

- في عام 2009، عمل موسى أدامو مستشارا خاصا للرئيس بونجو