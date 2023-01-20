98200 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ431 لجنة بالقليوبية غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتهاء كافة استعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، والتي من المقرر أن تنطلق غدا، السبت، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 98200 طالبا وطالبة، موزعين على 431 لجنة امتحانية، منهم لجنة لعدد 6 طلاب مكفوفين، و5 لجان ل 43 لطلاب الصم وضعاف السمع، و6 لجان مهني بواقع 675 طالب وطالبة وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وأكدت، أنه تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد علي ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والإلتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس ابنائنا الطلبة والطالبات.

وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالادارات التعليمية لحل اى مشكلة فور حدوثها، مشيرا إلى أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددة على عدم منع أى طالب من أداء الإمتحان.