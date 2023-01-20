اليوم السابع
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وفاة فى شهر العسل.. مصرع عريس وإصابة زوجته باختناق بخار الماء فى القليوبية

الجمعة، 20 يناير 2023 08:49 م
وفاة فى شهر العسل.. مصرع عريس وإصابة زوجته باختناق بخار الماء فى القليوبية جثة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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لقي عريس مصرعه وأصيبت زوجته باختناق، بقرية الفؤادية التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية، ببخار الماء، تم نقل الجثة لمستشفى قها المركزى، ونقل المصابة لمستشفى بنها الجامعي، وتم حجزها بالعناية المركزة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "مصطفى. ل" 20 سنة، عامل، جثة هامدة، واصابته زوجته باختناق، إثر استنشاقهم بخار الماء.
 
وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن الزوجين عرسان متزوجين منذ حوالى شهرين، وأثناء تواجدهما بشقتهما السكنية بناحية قرية الفؤادية تعرضا الزوجين خنقا بخار الماء.
 
تم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها والإستعلام عن حالة المصابة بالمستشفى.
 
 
 
 
 
 

 


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