وزير خارجية إيطاليا يصل مصر غدا.. وملف ليبيا وحرب أوكرانيا يتصدران أجندته

فاطمة شوقى

يصل نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى ، مساء غدٍ، السبت، القاهرة في زيارة تستمر يومين للقاء وزير الخارجية سامح شكرى، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية .

وأشارت الوكالة إلى أن جدول أعمال محادثات تاياني يتصدره مواضيع تتعلق بالتعاون في قضايا الهجرة غير الشرعية، والتحديات الإقليمية، بما في ذلك ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وما يترتب عليها من آثار على سلامة الغذاء.

ومن المقرر أن يتطرق تاياني، خلال زيارته للقاهرة، كذلك عن التعاون الثنائي على المستوى العام وفي قطاع الطاقة بوجه خاص.

وزيارة تاياني للقاهرة تأتي في سياق سلسلة من الزيارات قادته الأسبوع الماضي إلى تونس، لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، ولتحقيق الاستقرار في ليبيا أيضًا.

وتأتي زيارة تاياني إلى مصر بعد نحو شهرين من وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى إيطاليا في إطار مشاركته في مؤتمر "حوارات المتوسط" التي نظمت في روما في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

كما تأتي الزيارة بعد أكثر من ثلاثة أشهر بقليل من الاجتماع بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة الأمم المتحدة الـ27 للمناخ في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، حيث ناقش الجانبان قضية جوليو ريجيني والأزمة الليبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واحترام حقوق الإنسان، وإمدادات الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، وأزمة المناخ والأمن في البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر عقد لقاء تاياني ونظيره المصرى سامح شكرى بعد غدٍ الأحد فى القاهرة حيث من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك، يليه اجتماع مع مجتمع الأعمال الإيطالي.