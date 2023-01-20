وزير الدفاع الأمريكى: ملتزمون بتلبية احتياجات أوكرانيا على الأرض

قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات أوكرانيا على الأرض، كما أن مساعداتنا لأوكرانيا تتضمن مدرعات وذخائر، لافتا إلى أن روسيا تواصل هجماتها على المدنيين بأوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، أن دول عدة قدمت مبادرات لحماية سماء أوكرانيا، موضحا أن أنظمة الدفاع الغربية ستحمى حياة الأوكرانيين، مؤكدا أننا ملتزمون بمساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وأضاف لويد أوستن، يجب التأكد من قدرة كييف على تحقيق النصر، وسنواصل إمداد كييف بالأسلحة لمواجهة موسكو، ونجحنا فى دعم كييف لصد هجمات موسكو الجوية، لافتا إلى أن عدة دول قدمت أنظمة دفاعية لأوكرانيا.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الجمعة، أعرب عن حزنه العميق إزاء حادث تحطم مروحية يوم الأربعاء الماضى، خارج العاصمة الأوكرانية (كييف) ما أودى بحياة أكثر من 12 شخصا من بينهم وزير الداخلية الأوكرانى دنيس موناستيرسكي.

كما أعرب أوستن - خلال مؤتمر صحفى عقده فى ألمانيا عقب اجتماع لوزراء دفاع الدول الداعمة لأوكرانيا - عن تعازيه لأوكرانيا ولعائلات الضحايا جراء هذا الحادث المأساوى، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع جاء فى وقت مضطرب.

وقال أوستن أن نحو 50 دولة بذلت جهودا من أجل مساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها وردع التهديدات المستقبلية، مؤكدا أنه سيتم دعم دفاع أوكرانيا عن نفسها مهما كلف الأمر، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال مصممة على العدوان كما أن القوات الروسية تقوم بتعزيز هجماتها المروعة، مما أدى إلى مقتل العديد من الأوكرانيين الأبرياء.