اليوم السابع
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أكرم القصاص
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واشنطن: توريدات دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا قرار سيادى لألمانيا

الجمعة، 20 يناير 2023 04:00 ص
واشنطن: توريدات دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا قرار سيادى لألمانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلن البنتاجون أن القرار بشأن توريد أو عدم توريد دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا يعتبر قرارا سياديا لألمانيا. وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج خلال مؤتمر صحفي، الخميس، تعليقا على توريدات محتملة لدبابات "ليوبارد" الألمانية لأوكرانيا: "نحن سنقدم مدرعات "برادلي". ونرى أن دولا أخرى تزيد من توريدات المساعدات العسكرية والمعدات، ولكن في نهاية المطاف هذا قرار ألمانيا".

وأضافت أن "هذا قرار سيادي لهم ما هي المساعدات الأمنية التي ستقدمها". وأشارت سينج إلى أنه ليس بوسعها أن تقول ما إذا تمكن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين من الاتفاق بشأن توريدات الدبابات لأوكرانيا مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.

وكانت صحيفة "زودويتشيه تسايتونغ" الألمانية قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن المستشار أولاف شولتز في اتصال هاتفي مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وافق على توريدات دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا فقط بشرط تقديم الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" لكييف.


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