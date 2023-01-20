نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى ليلة طربية مميزة.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت دار أوبرا الإسكندرية حفل غنائى مساء الخميس، في ليلة طربية مميزة أخذ فيها نجوم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، جمهور دار أوبرا الإسكندرية في رحلة موسيقية مع روائع النغم والطرب الاصيل، وأطربهوهم بأغنيات لطالما سكنت وجدانهم علي مدي سنوات عديدة ماضيةلكبار المطربين والملحنين في مصر والوطن العربي

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال كبار المطربين في مصر والوطن العربي بدأ الفاصل الأول بموسيقى "سهرة" أداء الفرقة الموسيقية، أن كنت ليا وأنا ليك، القريب منك أداء الفنانة شمس إبراهيم.. ولا يا ولا، رمش عينه أداء الفنان محمد حسن متولي.. اوقاتي بتحلو،سيبولي قلبي أداء الفنانة هبة إسماعيل.. قولي عملك إيه،حلوين من يومنا والله أداء الفنان كريم زيدان وبالفاصل الثاني شدت الفنانة دعاء رجب طول عمري احبك وأشكيلك،لعبة الأيام .. في قلبي غرام،يا عيني علي الصبر أداء الفنان أحمد رجب.. الطير المسافر،يا مسهرني، أداء الفنانة شروق شريف، جبار،علي حسب وداد أداء الفنان ياسر سعيد..وأختتم نجوم الفرقة الحفل برائعة الملحن الكبيركمال الطويل ،"الملك"محمد منير"لسه الأغاني ممكنة".

يشار الي أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية