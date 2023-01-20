نائب وزير السياحة تناقش مع سفير نيبال زيادة أعداد سياح بلادها لمصر

كتب محمد أسعد

استقبلت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، سوشيل لامسال سفير دولة نيبال بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال السياحة، بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وديباك غيميني سكرتير ثانى بسفارة نيبال بالقاهرة.

وخلال اللقاء أكدت نائب الوزير، على العلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر ونيبال ورغبة الجانب المصرى فى زيادة الحركة السياحية الوافدة من نيبال إلى المقصد السياحي المصري، وتم مناقشة إمكانية عقد اجتماع افتراضى عبر خاصية الفيديو كونفرانس لمنظمى الرحلات وشركات السياحة فى نيبال ونظرائهم فى مصر، وذلك لتبادل الرؤى والمقترحات التي تهدف لزيادة الحركة السياحية بين البلدين، بالإضافة إلى دعوة بعض المدونين والمؤثرين من نيبال لزيارة مصر لينقلوا تجربتهم السياحية بالمقصد السياحي المصري لمتابعيهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

ومن جانبه، أشاد سفير نيبال بتنظيم مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى زيارته للمعالم الأثرية والأماكن السياحية بالأقصر وأسوان، مشيداً باهتمام الدولة المصرية بالسياحة الميسرة والعمل على إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية لذوى الهمم بما يساهم في تحسين تجربتهم السياحية خلال الزيارة.