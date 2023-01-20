مُراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن: الدعم الأوروبى لأوكرانيا سياسى فقط

كتب الأمير نصرى

قال رامي جبر ، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، تعليقًا على مؤتمر وزير الدفاع الأمريكي على هامش قمة دعم أوكرانيا في ألمانيا، إن الولايات المتحدة تعد هي المتصدي الرئيسي للدعم الأوكراني مع "دعم خجول" من الأطراف الأوروبية على حد تعبيره.

وأضاف أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا لا يتعدى الدعم السياسي، وهو ما دفع الولايات المتحدة للضغط على الدول الأوروبية، لتقديم دعم عسكري أكبر لأوكرانيا.

وأوضح "جبر" أن أوكرانيا تريد دعمًا مُستمرًا من الحلفاء الغربيين، وهو الأمر المُستحيل، ولكن الدعم الأمريكي يُعد الأقوى وهناك غضب أوكراني وأمريكي من موقف الدول الأوروبية، إذ ترى الولايات المتحدة أن الدعم الأوروبي ليس كافيًا للحفاظ على أمن المنطقة.

وتابع أن لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب الروسية الأوكرانية؛ لذلك تقوم الولايات المتحدة بمساندة أوكرانيا للصمود في وجه روسيا إلى أبعد الحدود.

وأشار إلى أن التفاوض أمر مطروح، ولكن بعد أن تحسن أوكرانيا وضعها الاستراتيجي على أرض المعركة، وذلك لتدعيم موقفها على طاولة المفاوضات.