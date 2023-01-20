وقالت إيويالا في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي فى دافوس - بحسب بيان نشر على موقع المنتدى- إنه "نظرًا لأن البلدان تميل إلى فرض تعريفات أعلى على السلع النهائية النظيفة نسبيًا، ولكن تعريفات منخفضة على المنتجات أو المواد الأكثر تلويثًا في كثير من الأحيان، فإن السياسة التجارية تنحرف لصالح المنتجات الأكثر تلوثًا - مما يؤدي إلى دعم ضمني لإنتاج ثاني أكسيد الكربون من 550 مليار دولار إلى 800 مليار دولار سنويا.

وأضافت أن القضاء على هذا التحيز سيقلل من انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 3.6% مع زيادة الدخل العالمي بنسبة 0.65% ، وأشارت إلى أن هناك ما لا يقل عن 70 مخططًا لتسعير الكربون في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى عدم اليقين والمخاوف بشأن القدرة التنافسية. وتعمل منظمة التجارة العالمية مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي لتبسيط تسعير الكربون.