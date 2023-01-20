مطار القاهرة يستقبل أول مجموعة سياحية صينية منذ بداية فيروس كورونا

كتبت رحاب نبيل

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، أول مجموعة سياحية صينية، قادمة من مدينة تشنجدو الصينية، لتكون هي الرحلة السياحية الأولى منذ بداية فيروس كورونا، وسط اخاذ كافة التدابير والتسهيلات اللازمة لاستقبال أول فوج.

وصل الفوج السياحي الصيني، على متن خطوط سيتشوان الجوية، الرحلة رقم 3U 3863، على متنها 137 راكبا بينهم فوج سياحي عدده 28 راكبا، وسط اتخاذ كافة التدابير والتسهيلات الخاصة لاستقبالهم.

ويستقبل أول فوج سياحي صيني في مطار القاهرة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ويرافقه نائب وزير السياحة والآثار، وأيضا السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ.

ويجهز مطار القاهرة الدولي، استقبال خاص لأول فوج سياحي صيني قادم بعد غياب مدة ثلاثة أعوام، منذ بداية الجائحة الوبائية التي ضربت بلدان العالم في أواخر عام 2019، حيث تكون هناك فرق التنورة وعروض فنية مصرية صينية خاصة بالبلدين، التي تجمعها علاقات وتعاون مشترك وثيق في مختلف المجالات.