اليوم السابع
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مصر للطيران تنجح فى تجديد اعتماد شهادة "الأيوزا" الدولية

الجمعة، 20 يناير 2023 03:32 م
مصر للطيران تنجح فى تجديد اعتماد شهادة "الأيوزا" الدولية العاملين فى مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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نجحت الشركة القابضة مصر للطيران فى تجديد اعتماد شهادة الأيوزا الدولية (IOSA) بنجاح دون أى ملاحظات أو نقاط عدم تطابق، وذلك بعد التفتيش الذى تم بواسطة وفد من شركة Argos Pros المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA).

 

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى للحفاظ على أعلى مستويات السلامة والجودة فى جميع الهيئات والشركات التابعة بما يتوافق مع المعايير العالمية.

 

وأشاد فريق التفتيش الدولى بالتزام مصر للطيران بكافة المعايير العالمية دون وجود أى ملاحظات فنية، مؤكدين أن جميع شركات مصر للطيران تحرص دائماً على الوصول لأعلى معايير السلامة والجودة في أنشطتها المختلفة وتضع الالتزام بتطبيق هذه المعايير علي قمة أولوياتها.


مصر للطيران

شهادة الأيوزا الدولية

وزارة الطيران المدني

الإتحاد الدولى للنقل الجوى



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