مصر للطيران تنجح فى تجديد اعتماد شهادة "الأيوزا" الدولية

كتبت رحاب نبيل

نجحت الشركة القابضة مصر للطيران فى تجديد اعتماد شهادة الأيوزا الدولية (IOSA) بنجاح دون أى ملاحظات أو نقاط عدم تطابق، وذلك بعد التفتيش الذى تم بواسطة وفد من شركة Argos Pros المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA).

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى للحفاظ على أعلى مستويات السلامة والجودة فى جميع الهيئات والشركات التابعة بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأشاد فريق التفتيش الدولى بالتزام مصر للطيران بكافة المعايير العالمية دون وجود أى ملاحظات فنية، مؤكدين أن جميع شركات مصر للطيران تحرص دائماً على الوصول لأعلى معايير السلامة والجودة في أنشطتها المختلفة وتضع الالتزام بتطبيق هذه المعايير علي قمة أولوياتها.