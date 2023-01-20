مدارس الجيزة تتجمل لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية غدا

كتبت - مرام محمد

تستعد مدارس محافظة الجيزة لانطلاق امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام - لغات) للفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022/2023، غدا السبت، وذلك بإجمالي 205491 طالبا وطالبة مقسمين على (688) لجنة وعدد (2) حالات خاصة على مستوى المحافظة.

وقالت مديرية التربية والتعليم عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "مدارس الجيزة المخصصة كلجان لامتحان الشهادة الإعدادية (نصف العام) تزينت وتجملت لاستقبال أبنائها الطلاب من خلال حسن التنظيم والاستعدادات القصوى وفرش اللجان وتوفير الديسكات الصالحة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة، وسمية الخطيب وكيل المديرية".

وأضافت المديرية: "تم تنظيم أعمال الكنترولات وتجهيزها وتنظيف الطرقات والحمامات وتعقيم اللجان والحمامات، وتعليق الجداول واللوحات الإرشادية والتعليمات والتى تحذر الطلاب من اصطحاب المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية ويتعرض لإلغاء الامتحان له، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتتم الامتحانات على أكمل وجه لائق لراحة أبنائنا الطلاب، والجميع على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب غدا بإذن الله استقبالا يليق بعظمة وتاريخ محافظة الجيزة العريقة".

ومن جانبه أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشدد على تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، مؤكدا على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب يوم غد السبت امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 22 يناير امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، وسيكون يوم الإثنين 23 يناير امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 25 يناير مادة الهندسة، ويوم الخميس الموافق 26 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).