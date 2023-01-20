محكمة الأسرة تنجح فى الصلح بين زوجين بعد خلافات على مسكن الزوجية

كتبت أسماء شلبي

نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بإمبابة، بحل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال الـ 6 شهور الماضية، وذلك بعد أن تركت منزل عائلة زوجها برفقة طفليها البالغان 11 و13 عاما، بسبب خلاف نشب بينها ووالدة زوجها ومكثت بمنزل عائلتها وتقدمت بطلب تسوية للحصول على الطلاق للضرر، وذلك بعد رفض زوجها توفير مسكن خاص لها، بخلاف امتناعه عن سداد نفقة المأكل والملبس الخاصة بأطفالها.

وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، أثناء نظر الشكوي، قررت الزوجة عقد الصلح، بعد تحرير عقد إتفاق بينها وزوجها وتوفير مسكن زوجيه، وتعهد الزوج بمنحها المصروف الشهري المتفق عليه المقدر بـ20 ألف جنيه شهرياً، وكذلك سداد متجمد النفقات للمأكل والصغار، حتي يوفي النفقات التي تراكمت عليه لزوجته.

تنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق بعقد إتفاق مقابل تنفيذه ذلك، بعد إثباتها يسار حالته المادية، وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الزوجين.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .