اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية تسيطر على إحدى البلدات الاستراتيجية بدونيتسك

الجمعة، 20 يناير 2023 10:03 ص
مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية تسيطر على إحدى البلدات الاستراتيجية بدونيتسك الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت المكتب الإعلامى لمجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، السيطرة على بلدة كليشييفكا الاستراتيجية قرب مدينة أرتموسك بجمهورية دونيتسك من القوات الأوكرانية.

وأكد المكتب، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن مقاتليها يواصلون تقدمهم باتجاه مدينة ارتموسك ويخوضون معارك شرسة من أجل تحريرها. 

وفى سياق، أعلن عضو إدارة مقاطعة زابوروجية فلاديمير روجوف أن القوات الروسية فرضت سيطرتها النارية على أربعة بلدات في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من مدينة أوريخوف، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تراجعت إلى خطوط الدفاع الخلفية في المدينة.

وفى سياق متصل أعلنت سلطات جمهورية دونيستك مقتل مدنيين اثنين جراء قصف أوكراني استهدف مدن وبلدات بجمهورية بنحو 220 قذيفة.

وقالت السلطات، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إن :القصف الأوكراني ألحق ضررا بعشرة منازل ومنشأة للبنية التحتية بالمدينة".

ومن جانبها ، أعلنت سلطات مقاطعة برنسك الروسية أن الدفاع الجوية تصدت إلى هجوم صاروخي شنته الوحدات الأوكرانية على المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.

كما تتواصل المعارك في بلدة سبورنايا بدونيتسك الروسية لفتح الطريق نحو السيطرة على مدينة سيفيرسك .. حيث تواصل القوات الروسية دك المواقع الأوكرانية بالمدفعية بإسناد من الطائرات المسيرة.

وأفادت المصادر عسكرية أن المعارك مستمرة على طول خطوط التماس في دونباس ، مشيرا المدفعية هي الوسيلة الرئيسية لتحقيق النتائج الممتازة؛ حيث تقوم بإسقاط الخنادق.

وفي سياق آخر، أكد نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أن النفط الروسي يحافظ على مكانته في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه لا غنى عنه من أجل ضمان التوازن في قطاع الطاقة العالمي.

وأضاف أن روسيا تحافظ على حصة كبيرة على المستوى العالمي من حيث الصادرات.. مشيرا إلى أن شركات النفط الروسية تحافظ على الإنتاج عند مستوى شهر ديسمبر الماضي دون تسجيل انخفاض.

وكان وزير الطاقة الروسية نيكولاي شولجينوف، أعلن، أمس، أن بلاده وباكستان جاهزتان للتوقيع على جميع الوثائق لإنشاء خط السيل الباكستاني الذي سينقل الغاز الروسي إلى باكستان.

 


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