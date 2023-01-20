كيف تعالجين كعب القدم المتشققة؟ رطبى القدمين مرتين يوميا

كتبت نهير عبد النبى

الجلد الجاف من الأمور الشائعة التي يعانى منها الكثيرون، ويمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأشياء، وغالبًا ما يكون مزيجًا من عدة عوامل مختلفة، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic هى:

-العمر : تتغير بشرتنا مع تقدمنا في العمر يساهم تراكم أضرار أشعة الشمس ، وانخفاض إنتاج الزيت وتقليل سمك الجلد، في جفاف الجلد على أقدامنا وأماكن أخرى.

-الصدمة: يمكن أن تجف بشرتك نتيجة الاحتكاك المتكرر من الاحتكاك والتعرض المستمر للبيئات القاسية ، مثل المناخات الجافة.

-في بعض الأحيان ، على الرغم من ذلك يمكن أن يكون الجلد الجاف علامة على حالة أساسية أكثر خطورة، ويمكن أن يكون الجلد الجاف المتقشر علامة على التهاب الجلد التأتبي ، أو الإكزيما ، أو العدوى الفطرية أو نقص التغذية ، من بين أمور أخرى. وفي بعض الحالات ، قد يشير الجلد الجاف المتشقق على الكعب إلى مرض السكري .

طرق للمساعدة في التئام الكعوب المتشققة

1: اغسلى قدميك

يجب أن تغسلى قدميك يوميًا باستخدام ماء ليس شديد السخونة ؛ الفاتر هو الأفضل. احرصى على عدم الفرك ، استخدمى صابونًا لطيفًا خالٍ من العطر.

2: رطبى قدميك

بعد النقع أو الاستحمام ، جففى قدميك وادهنيهما بالغسول أو الكريم ، ابحثى عن المنتجات التي تحتوي على سيراميد ، وهي جزيئات تساعد في حبس الماء في الجلد واستعادة حاجزه الطبيعي".

3: ارتداء الجوارب للنوم

ارتدِى جوارب قطنية 100٪ رفيعة للاحتفاظ بالرطوبة في قدميك أثناء النوم .

-رطبى مرتين في اليوم

رطبى القدمين مرتين في اليوم على الاقل سيساعد ذلك على إزالة الجلد الميت ويحافظ على نعومة ونضارة الكعبين.