فوز اليوم السابع بالمركز الأول فى استطلاع بـ"إعلام القاهرة" عن تغطية قمة المناخ

كتب محمد صبحى

حصد موقع صحيفة اليوم السابع المركز الأول بين الصحف الخاصة عن تغطية قمة المناخ، فى استطلاع رأى أجرته كلية الإعلام بجامعة القاهرة، كأكثر المواقع التي اعتمد عليها أفراد العينة في الحصول على المعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ.

وينظم مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، "ويبنار" بقاعة المؤتمرات بالكلية، لإعلان نتائج استطلاع رأي حول تغطية الإعلام المصرى بمختلف وسائله لمؤتمر قمة المناخ COP27، بحضور أساتذة الكلية ورؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية الحكومية والخاصة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن مركز بحوث الرأي العام، أجرى استطلاعًا للرأي استهدف رصد دور وسائل الإعلام المصرية في إمداد الجمهور المصري بالمعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ COP27 ، مشيرًا إلى النتائج التي أظهرها الاستطلاع وأبرزها: تعدد وتنوع القضايا التي حرص أفراد العينة على متابعتها خلال المؤتمر، وجاء في مقدمتها قضية ندرة المياه والجفاف حيث جاءت في الترتيب الأول، ثم قضية السياسة الخضراء، ثم قضية التمويل الذي ستقدمه الدول الغنية للدول الفقيرة من أجل مواجهة آثار التغير المناخي، ثم الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الاستطلاع أظهر ارتفاع تقييم أفراد العينة لجهود مصر في تنظيم مؤتمر قمة المناخ COP27، حيث تراوحت اغلب تقييمات العينة بين ممتاز وجيد جدا، لافتًا إلى أن الاستطلاع رصد تعدد وتنوع الوسائل الإعلامية التي تابع من خلالها أفراد العينة مؤتمر قمة المناخ COP27، وجاء في مقدمة هذه الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 84.3%، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية في المرتبة الثانية، ثم القنوات التليفزيونية، ثم المواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية، ثم المحطات الإذاعية والصحف .

من جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، إن نتائج استطلاع الرأي، أظهرت أن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء كأكثر المواقع التي اعتمد عليها أفراد العينة في الحصول على المعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ، وجاءت صفحة رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي في مقدمة ترتيب مواقع المؤسسات الرسمية، وموقع مصراوي في مقدمة المواقع الإخبارية، واحتلت قناة dmc الصدارة بين القنوات التليفزيونية، واحتلت إذاعة نجوم FM المرتبة الأولى بين المحطات الإذاعية، وحصد موقع صحيفة اليوم السابع المركز الأول بين الصحف الخاصة، بينما تصدرت صحيفة الأهرام قائمة الصحف القومية الأكثر متابعة من الجمهورالمصري حول أخبار مؤتمر قمة المناخ.

وأوضحت الدكتورة سحر مصطفى مديرة مركز بحوث الرأي العام، أن استطلاع الرأي تم تطبيقه على عينة بلغ عددها 1500 مفردة من جمهور وسائل الإعلام الذين تراوحت أعمارهم من 15 عاما فيما فوق، وذلك في الفترة من 17 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر 2022.

وأشارت الدكتورة سحر مصطفى، إلى أن مركز بحوث الرأي تأسس عام 1982 كوحدة علمية بحثية تدريبية استشارية، بهدف إجراء الدراسات و البحوث العلمية حول الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمجتمع المصري، وقياس اتجاهات الرأي العام نحو القضايا الحيوية الراهنة، وتبادل الآراء العلمية من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، وتطوير المهارات الوظيفية للكوادر البحثية في مجال الرأي العام.