غلق مطلع كوبرى 15 مايو بسفنكس واستبداله بمنزل لمناطق الزمالك وجامعة الدول ..فيديو

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو توضيحى لأعمال غلق مطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس واستبداله بمنزل لمناطق الزمالك وجامعة الدول والقاهرة.

وأوضحت المحافظة، أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة كوبرى 15 مايو واستحداث مطالع ومنازل بميدان سفنكس، يستلزم ذلك إجراء غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس لإزالته وتكسيره والذى يخدم حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية إتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة واستبداله بمنزل مستحدث لكوبرى 15 مايو، وذلك لمدة 3 أشهر ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 21/1/2023 وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمه بالتحويلة المرورية.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

-حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب بالصعود أعلى كوبرى مايو اتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة تقوم باستكمال السير باتجاه شارع أحمد عرابى.

- الدوران والعودة من فتحة الدوران المستحدثة الكائنة أسفل منزل كوبرى 15 مايو المستحدث.

- العودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى اتجاه ميدان سفنكس والصعود أعلى كوبرى 15 مايو عن طريق المطلع المستحدث والمؤدى إلى مناطق الزمالك - وسط القاهرة.