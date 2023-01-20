غلق كلى لكوبرى شارع فيصل فى الثانية بعد منتصف الليلة.. اعرف التحويلات المرورية

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة، تزامناً مع إستكمال الأعمال الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر"أعلى كوبرى الملك فيصل" فى الإتجاه القادم من "ميدان الجيزة وشارع السودان".

ويستلزم استكمال الأعمال غلق كلى لكوبرى الملك فيصل بالموقع المشار إليه على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة يومى غدا السبت وبعد غد الأحد من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحا فقط.



ويستلزم الأمر إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى: ➢ حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بإستكمال السير إتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير والسير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

➢ حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بإستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع براده وصولاً لشارع الأهرام والسير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير والسير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.