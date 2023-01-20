"غازبروم" الروسية تصدر 24.4 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عبر أوكرانيا يوميا

موسكو (أ ش أ)

قال ممثل غازبروم الروسية للصحفيين إن غازبروم تصدر ما يعادل 24.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز.

وأضاف أن طلب ضخ الغاز عبر سوخرانوفكا رفضه الجانب الأوكراني. وبذلك يرتفع الانخفاض في العبور عبر أوكرانيا يوم الجمعة إلى 3 % أخرى بعد انخفاض بنسبة 25 % تقريبا في اليوم السابق، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال "جازبروم تنقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا لضخ الغاز بكمية تبلغ 24.4 مليون متر مكعب اعتبارا من 20 يناير. وقد تم رفض طلب محطة ضخ الغاز سوخرانوفكا".

يشار إلى أن حجم الغاز الذي يجري ضخه من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا انخفض أمس الخميس بنسبة 23% ليصل إلى 25.1 مليون متر مكعب.

وفي وقت سابق، ورد على الموقع الإلكتروني لمشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا أن عبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية قد يبلغ حوالي 24.4 مليون متر مكعب في 20 يناير.

ويظل خط نقل الغاز عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لتزويد دول غرب ووسط أوروبا بالغاز الروسي. وتم تعليق الضخ عبر نورد ستريم بالكامل.

