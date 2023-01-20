ضبط عناصر إجرامية فى الإسكندرية وبحوزتهم 450 طربة لمخدر الحشيش

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية بحملة أمنية مكبرة إستهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين دوائر أقسام شرطة (ثان الرمل – باب شرق – ثالث المنتزة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وأمكن ضبطهم على النحو التالى :

ضبط (شخص ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله مركبة توك توك بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل .. وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقى .. وبحوزتهما (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول ).

ضبط (شخص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه .. وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,150,000 ثلاثة مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.