ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عاطلين كونا تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى في تزوير المستندات والمحررات الرسمية، بقصد تحقيق أرباح غثر مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط قطاع الأمن العام قيام ( شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات والمستندات المرورية للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائهم مقابل الحصول على مبالغ مالية ، حيث يقوم أحدهما بتزوير تلك المحررات والمستندات ويتولى الثانى ترويجها على عملائهم مُتخذان من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور، وأمكن ضبطهما، بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (134 محرر مزور لجهات حكومية وخاصة – 35 خاتم شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية – 19 أكلاشيه للعديد من الجهات الحكومية – 2 طابعة – جهاز لاب توب – فلاشة تحوى العديد من المحررات المزورة).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.