ضبط تشكيل عصابى بالنزهة تخصص فى سرقة السيارات

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستولى عليها، ومثبت عليها لوحات معدنية "غير مُبلغ بسرقتها" وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة لذات العيار - قناع أسود اللون ، مفتاح مصطنع) بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج - والمفتاح المصطنع"، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى ، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب المشار إليه ، وقد إعترفوا بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها ، وبمناقشتهم عن اللوحات المعدنية المُثبتة على السيارات المُبلغ بسرقتها إعترفوا بسرقتها من بعض السيارات بالطريق العام وتثبيتها على السيارات المستولى عليها ، وتخلصهم من اللوحات الخاصة بها عن طريق إلقائها بالطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.