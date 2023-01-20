اليوم السابع
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شبورة مائية على معظم قرى ومدن المنوفية والمرور يطالب بتوخى الحذر خلال القيادة

الجمعة، 20 يناير 2023 10:01 ص
شبورة مائية على معظم قرى ومدن المنوفية والمرور يطالب بتوخى الحذر خلال القيادة حالة الطقس في المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شهدت مدن وقرى المنوفية لليوم الثانى على التوالى شبورة مائية  كثيفة على معظم الأنحاء خاصة علي المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظة، وسط مناشدة الإدارة العامة لمرور المنوفية لقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر خلال القيادة فى الفترة الصباحية على تلك الطرق منها لوقوع حوادث، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية  قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.
 
جانب من حالة الطقس في المنوفية (1)
جانب من حالة الطقس في المنوفية (1)

جانب من حالة الطقس في المنوفية (2)
جانب من حالة الطقس في المنوفية (2)
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

طقس المنوفية

حالة الطقس



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