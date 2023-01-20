شبورة مائية على معظم قرى ومدن المنوفية والمرور يطالب بتوخى الحذر خلال القيادة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.