شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الأربعاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 20 يناير حتى الأربعاء المقبل 25 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- الجمعة 20 يناير:

شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

- السبت 21 يناير:

شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة

- الأحد 22 يناير:

شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

- من الإثنين 23 يناير إلى الأربعاء 25 يناير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.