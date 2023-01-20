"سلفاكير" يجدد دعم العملية السلمية والاتفاق السياسي الإطاري في السودان

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جدد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، حرص بلاده على دعم العملية السلمية والاتفاق السياسي في السودان.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي بالسودان- في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم، بالعاصمة جوبا، عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس يحي، بحضور مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان توت جلواك، ووزير شئون الرئاسة بنيامين برنابا، وزير الاستثمار دكتور ضيو مطوك، والناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد.

وأكد سلفاكير دعم بلاده للسودان، تحقيقاً للسلام الشامل وتعزيزاً للاستقرار والتنمية.

بدوره.. أوضح الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد- في تصريح صحفي- أن اللقاء بحث مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والقضايا المتصلة باتفاقية السلام والاتفاق السياسي ، مشيرا إلى أن قضايا تقويم وتقييم اتفاق السلام ستتم عبر الآليات النصوص عليها في الاتفاقية.

ولفت إلى أن عضو مجلس السيادة دكتور الهادي إدريس، عبر عن تقديره لجهود رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في التواصل مع أطراف السلام ورعايته للعملية السلمية، ومتابعته للاتفاق ، وحرصه على مواصلة الجهود حتى ينعم السودان بالاستقرار، وتأكيده على متابعة سير تنفيذ الاتفاق وتكثيف اتصالاته مع كافة الأطراف وصولا لسلام دائم وشامل.