سفير الصين: سعيد بعودة الرحلات الصينية للقاهرة.. ونقدر كافة الجهود المصرية

كتبت رحاب نبيل

أعرب السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ عن سعادته وتقديره للجهود المصرية المبذولة لاستئناف تشغيل الرحلات الصينية إلى مصر، وعدم فرض أي قيود حول المسافرين من الصين إلى مصر، مؤكدا أن الصين اتخذت كافة التدابير الوقائية تجاه وفودها السياحية إلى مختلف بلدان العالم.

وقال السفير الصيني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مطار القاهرة، على هامش وصول أول وفد سياحي صيني إلى القاهرة، إن مصر تعد على قائمة الدول الأولى التي تم إدراجها لاستقبال السياحة الصينية، ضمن العديد من بلدان العالم التي شغلت الصين رحلات طيران إليها اعتبارا من مطلع العام الجارى.

وأكد السفير الصيني، أن وزير الخارجية الصيني يولي اهتماما كبيرا بتشغيل الرحلات الصينية إلى القاهرة، وأكد على توفير كافة التسهيلات الخاصة بالرحلات الجوية بين البلدين.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أول فوج سياحي صيني بعد فترة توقف 3 سنوات، منذ بداية أزمة جائحة كورونا الوبائية وعددهم 28 راكبا قادمين من مدينة تشنجدو الصينية على متن خطوط سيتشوان الجوية.