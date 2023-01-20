اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفير الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية يلتقى عددا من المسؤولين الأفارقة بموريتانيا

الجمعة، 20 يناير 2023 03:00 ص
سفير الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية يلتقى عددا من المسؤولين الأفارقة بموريتانيا رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزوانى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية رشاد حسين التقى بعدد من المسؤولين الرئيسيين من جميع أنحاء أفريقيا، بما فى ذلك قادة النساء والشباب، أثناء حضوره منتدى إفريقيا للسلام في موريتانيا.

وذكرت الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي أن سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية رشاد حسين، التقى رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني في العاصمة نواكشوط، لبحث قضايا حقوق الإنسان والأمن.

وأثنى حسين على القادة في المنطقة لمواصلة العمل مع المجتمع المدني، بما في ذلك الجهات الفاعلة الدينية، وأشار إلى أهمية تشجيع التسامح بين الأديان وبناء السلام.

وأضافت الوزارة أن سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية التقى أيضا رئيس النيجيري محمد بخاري ووزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما أثناء تواجده في نواكشوط وتمت مناقشة قضايا حقوق الإنسان والأمن المدني، بما في ذلك الجهود المبذولة للتصدي لخطر التطرف العنيف في المنطقة وضرورة حماية المستهدفين من قبل الجماعات الإرهابية.

وشدد السفير الأمريكي على الحاجة إلى تعزيز العلاقات مع شركاء المجتمع المدني وتوسيع الحيز المتاح لهم للمساعدة في تعزيز الحرية الدينية في أنحاء أفريقيا على المستويين الحكومي والشعبي.

كما التقى السفير الأمريكي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه لمناقشة الجهود المستمرة لمنظمة التعاون الإسلامي ودول منظمة المؤتمر الإسلامي وعلماء الدين لإدانة القيود غير المقبولة على تعليم الفتيات والنساء وتوظيفهن في أفغانستان. 


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افريقيا

الحريات الدينيه



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