سعر كتاب الأمير هارى يثير التساؤلات فى بريطانيا

كتب محمد جمال

تصدر الكتاب الجديد للأمير هارى "الاحتياطى" (سبير)" عناوين الأخبار مؤخرا فى الصحافة العالمية، بعدما كشف دوق ساسيكس "المتمرد" عن تفاصيل خلافات بينه وبين العائلة الملكية في بريطانيا، بحسب سكاى نيوز.

وبحسب بيانات دار "Penguin Random House" التي نشرت للكتاب، فإن العمل حطم أرقاما مبيعاتها في اليوم الأول لطرحه، حيث بيعت 1.4 مليون نسخة منه باللغة الإنجليزية، في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا.

وهذا الرقم يُعد الأكبر في تاريخ دار النشر الذي يمتد لما يقرب من 100 عام في مجال النشر، كواحدة من كبرى الدور التي تطرح الكتب في العالم.

وتجاوزت مبيعات الأمير هاري الرقم القياسي الذي حققه كتاب مذكرات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعنوان "الأرض الموعودة"، والذى تجاوزت مبيعاته 887 ألف نسخة في يومه الأول بالولايات المتحدة وحدها عام 2020.

ورغم هذا الرواج الذي جرى تسجيله في وقت مبكر، عرضت بعض المكتبات في لندن كتاب الأمير هاري بنصف السعر، وسط تساؤلات حول الدوافع التي تقف وراء الخطوة.

وتباينت الآراء حول الأسباب الحقيقية لعرضه بنصف السعر، أي 14 جنيه إسترليني، لأن السعر الأصلي يصل إلى 28 جنيه إسترليني، فالبعض يؤكد أنها فقط سياسة ترويجية من أجل أن يستمر كتاب الأمير هاري متصدراً مبيعات الكتب في العالم، ويقال إن السعر جرى خفضه حتى لا تتراجع مبيعات الكتاب، نتيجة للهجوم الذي يواجهه من بعض وسائل الإعلام في بريطانيا.

والمفاجأة أن كتاب الأمير هاري يُعرض بنصف السعر منذ اليوم الأول لنشره في بعض المكتبات في إنجلترا، فيما يقال إن بعض دور النشر تتبع هذه السياسة من أجل أن يصل الكتاب إلى جميع شرائح المجتمع، وحتى يكون في متناول الجميع.

لكن ما لا يذكره هذا التفسير هو أن كتاب الرئيس السابق باراك أوباما لم يُعرض منذ يومه الأول بنصف السعر، ويُباع حتي الآن بالسعر الكامل، كما يصل في بعض المكتبات إلى 32 جنية إسترليني، ومنها "مكتبة دبليو إتش سميث"، والتي تعرض كتاب "احتياط" للأمير هاري بنصف السعر بما يُقدر بـ14 جنيه إسترليني.

والمُلاحظ أيضاً أن بعض المكتبات قررت إزالة الكتاب من واجهة العرض الرئيسية، واكتفت بوضعه داخل المكتبة، والبعض الآخر قرر عرضه في أحد الأركان الجانبية للمكتبة دون تسليط الضوء عليه، وبعيداً عن العرض الخاص للكتب الهامة، كعادة المكتبات مع الكُتب الأكثر مبيعاً.

هناك رأي يُرجع عدم إبراز الكتاب إلى العادات والتقاليد المترسخة في أصول الشعب البريطاني، الذي لا يقبل النبش في شؤون العائلة الملكية، حتى وإن تعرضت للانتقاد من أحد أفراد العائلة نفسها، والدافع في ذلك هو أنه يولي "قدرا كافيا من الولاء والحب للملكة الراحلة وعائلتها".

ففي الأيام الأولى لطرح الكتاب، عرضت مكتبة "بيرت" في سويندون كتاب الأمير هاري على واجهة المكتبة الزجاجية، بجانب رواية "كيف تقتل عائلتك" للمؤلفة بيلا ماكى، وهذه أيضاً كانت إحدى الرسائل التي أرسلها عدد من البريطانيين رداً على المضامين التي نشرها الأمير في كتابه، وتخص العائلة الملكية.

والأغرب من ذلك أن أمازون أيضاً قررت أن تعرض الكتاب بنفس نسبة الخصم التي تصل إلى 50 في المئة، وكذلك المكتبات الكبرى في بريطانيا عبر مواقعها الإلكترونية.

وتحدث الأمير هارى عن "عدم تقبل الأسرة الملكية" لزواجه من الممثلة الأمريكية، ميجان ماركل، نظرا إلى كونها امرأة مطلقة ووالدتها من أصل إفريقي، في اتهام "مبطن" بالعنصرية.

واتهم دوق ساسيكس العائلة الملكية بالوقوف وراء حملة الاستهداف التي طالته في الصحافة البريطانية، قائلا إن أخاه الأمير وليام الذي أصبح وليا للعهد تحدث بشكل سيء عن زوجته وذهب إلى حد ضربه وطرحه أرضا، عندما كان يتحدثان ذات مرة عن ميغان ماركل.

وتطرق الأمير هارى فى كتابه المثير للجدل إلى محطات أخرى من حياته، مثل خدمته العسكرية في أفغانستان، فيما لم ترد العائلة الملكية على ما ورد في الكتاب.