زوجة تطالب زوجها 210 ألف جنيه متجمد نفقة ترفيه بالقاهرة الجديدة.. التفاصيل

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي نفقة ترفيه لها وأولادها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته بسداد 210 ألف جنيه متجمد مصروفات سبق أن سددتها لها وأطفالها طوال العام الماضي، وذلك بعد أن قدمت مستندات تفيد بتفاصيل تلك النفقات بعد هجرها من زوجها، لتؤكد الزوجة:" فشلت بإقناع زوجي بحل الخلافات بعد تدخل شقيقته في حياتي".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض زوجي التواصل معي عقابا لي علي ردي علي شقيقته بعدما لاحقتني بالسب والقذف، لأعيش في جحيم بسبب إصراره علي إيذائي، وذلك بعد هجره لنا، وسداده فقط أجر المسكن ونفقة الطعام بواقع 40 ألف جنيه شهرياً، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك شركة تدر له ملايين الجنيهات كأرباح".

وتابعت الزوجة:" أسدد نفقات تتجاوز الـ 20 ألف جنيه كنفقات ترفيه وألعاب رياضية لأولادي، في حين يقوم زوجي بسداد نفقة وأجر المسكن فقط، ورغم أنه ميسور الحال يمتنع سداد بعض النفقات لأولاده حتي يدفعني للإعتذار لها، ويعنفني حال طلبي حقوقي الشرعية".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.