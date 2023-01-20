وقال رئيس الوزراء اليوناني -خلال مقابلة خاصة مع تليفزيون "سي إن إن" الأمريكية على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا أذيعت اليوم الجمعة- إنه لا شك في أنه يتعين أن تظل خطوط الدبلوماسية وقنوات الاتصال مفتوحة أيضًا مع روسيا، وأن المفوضات ستقام في نهاية المطاف بين الطرفين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن يحدث ذلك بنجاح لإنهاء الحرب.



وأشار ميتسوتاكيس إلى أن أوروبا تنتج كمية كبيرة من الكهرباء حتى خلال فصل الشتاء من خلال الطاقة المتجددة، مؤكدا أنها المستقبل وأرخص وأكثر أمانا، وأن بلاده تبني مصانع كهرباء جديدة شمال شرقي اليونان والتي ستنتج خلال وقت وجيز كهرباء ليس فقط لليونان بل لمنطقة البلقان، معربا عن رغبته في أن تكون بلاده مصدرة للطاقة ومزودة لأمن الطاقة لدول البلقان الصديقة.