خليك واعى.. لا صحة لقائمة أسعار المجموعات المدرسية المتداولة.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
خليك واعى
الشائعة:
تداول قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى
الحقيقة:
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلك الشائعة تماما
لا صحة لإعلان أسعار حصص المجموعات ولم تُنشر أى تفاصيل بشأنها
تناقش الوزارة كل المقترحات بشأن آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية
التنفيذ وفق معايير الجودة التعليمية لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور
إعلان تفاصيل وآليات المجموعات بشكل رسمى فور الانتهاء من تحديدها
ناشدت بعدم الانسياق وراء أخبار مغلوطة واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة
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