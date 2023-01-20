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جهاز العاصمة الإدارية: استئناف تسليم وحدات الـR3 19 يناير الجارى

الجمعة، 20 يناير 2023 04:00 ص
جهاز العاصمة الإدارية: استئناف تسليم وحدات الـR3 19 يناير الجارى الحى السكنى
كتب أحمد حسن

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يواصل  جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين (D1 & D8) بالحيR3  بمشروع Capital Residence بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأحد بعد المقبل.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 49 : 52، من يوم الأحد 29/1/2023 : يوم الخميس 2/2/2023، ووحدات العمارات من 53 : 58، من يوم الأحد 5/2/2023 : يوم الخميس 9/2/2023، ووحدات العمارات من 59 : 64، من يوم الأحد 12/2/2023 : الخميس 16/2/2023، ووحدات العمارات من 65 : 70، من يوم الأحد 19/2/2023 : يوم الخميس 23/2/2023، ووحدات العمارات من 71 : 76، من يوم الأحد 26/2/2023 : يوم الخميس 2/3/2023، ووحدات العمارات من 77 : 81، من يوم الأحد 5/3/2023 : يوم الخميس 9/3/2023، ووحدات العمارات من 82 : 87، من يوم الأحد 12/3/2023 : يوم الخميس 16/3/2023.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات بالمجاورة D 8، من 48 : 51: من يوم الأحد 19/3/2023 : يوم الخميس 23/3/2023، ووحدات العمارات من 52 : 55، من يوم الأحد 26/3/2023 : يوم الخميس 30/3/2023، ووحدات العمارات من 56 : 59، من يوم الأحد 2/4/2023 : يوم الخميس 6/4/2023، ووحدات العمارات من 60 : 63، من يوم الأحد 9/4/2023 : يوم الخميس 13/4/2023، ووحدات العمارات من 64 : 67، من يوم الأحد 16/4/2023: يوم الأربعاء 19/4/2023، ووحدات العمارات من 68 : 71، من يوم الأحد 7/5/2023 : يوم الخميس 11/5/2023، ووحدات العمارات من 72 : 75، من يوم الأحد 14/5/2023 : يوم الخميس 18/5/2023، ووحدات العمارات من 76 : 79، من يوم الأحد 21/5/2023 : يوم الخميس 25/5/2023، ووحدات العمارات من 80 : 83، من يوم الأحد 28/5/2023 : يوم الخميس 1/6/2023، ووحدات العمارات من 84 : 87، من يوم الأحد 4/6/2023 : يوم الخميس 7/6/2023، ووحدات العمارات من 88 : 91، من يوم الأحد 10/6/2023 : يوم الخميس 13/6/2023، ووحدات العمارات من 92 : 98، من يوم الأحد 16/6/2023 : يوم الخميس 22/6/2023، والأيام من الأحد 9/7/2023 : الإثنين 31/7/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام.


وزاره الإسكان

العاصمه الاداريه

شركه العاصمه الاداريه

مشروعات العاصمه الاداريه

الحى السكنى



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