جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية فى التنمية البشرية.. اعرف التفاصيل

كتب محمد صبحى

تطلق وحدة برامج التنمية البشرية بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان يوم 29 يناير الجارى دورة تدريبية في التنمية البشرية تحت عنوان: “تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشرية HRM”، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية، ياسر محمد مدير وحدة برامج التنميه البشرية.

وتتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان “ تدريب المدربين TOT مناقشة مجموعة من المحاور حول مفهوم ومميزات العملية التدريبية، فلسفة التدريب، والفرق بين التدريب والتعليم، ومهارات الاتصال الفعال، وتصميم وإعداد الحقيبة التدريبية، وكيفية إعداد المادة العلمية، أساليب التدريب، مهارات الألعاب التدريبية، فنون العرض واللقاء، وإدارة الجلسات التدريبية، وأساليب التدريب، وانماط الشخصيات، وعلاج الخوف والقلق وعلاج الأفكار الهدامة، والتفكير الإبداعي وتصميم البرامج التدريبية.

و تتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان “إدارة الموارد البشرية” تعريف إدارة الموارد البشرية ومفهومها والاتجاهات الحديثة في الإدارة، واستقطاب الكفاءات والتدريب الفعال للموظفين وتحديد الاحتياجات التدريبية ومجالات إدارة التنمية البشرية، وعمليات اختبار الموظفين ومقابلات التعيين الاحترافية، وصفات مدير الموارد البشرية والقيادة الفعالة لإدارة الموارد البشرية، وأساليب التواصل الوظيفي، والتخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية والوصف الوظيفي، وأساليب التواصل الوظيفي، ومعايير قياس أداء الموظفين ودور تقييم الأداء في تطوير الموارد البشرية الإدارة الموارد البشرية فى ظل التحول الرقمى.