ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول مسئولية الشباب ودور المسرح فى بناء الطفل.. صور

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث قدم قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "مسئولية الشباب الإجتماعية"، وأوضحت الدكتورة سعاد أحمد، ما هي مسؤولية الشباب الاجتماعية وأهمية الشباب للمجتمع وكيفية التعامل مع مسؤولية الشباب الإجتماعية، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "دور مسرح الطفل في بناء القيم الإجتماعية" أوضحت سلوى جودة أن مسرح الطفل متمم للعملية التعليمية والتربية يتطلب المسرح تفهم لعملية نفسية الطفل ومسرح الطفل من أعظم اختراعات القرن وإعطائه الأولوية فى الخطط التربوية.

وأقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "رحلة في التاريخ المصري القديم" تحدث عبدالسميع محمود عن التاريخ المصري بِداية الحضارة المِصريَّة القديمة وتعد مصر موطنا لأقدم الحضارات على الأرض، حيث اشتُق اسمُها من الكلمة اليونانيَّة ايجيبتوس وكانت هناك مملكتان رئيسيتان تمتدّان أطلق عليهما مصر العليا ومصر السفلى ثم جمعت المملكتين تحت حكم واحد، وحاكم واحد يتولى شؤونهم هو الملك نارمر وهو بداية حضارة مصر القديمة، بجانب ذلك أقام القصر أمسية شعرية للشاعر عادل دنقل ألقى قصيدتي بعنوان "رغم البعاد يا مصر، صبرا"، كما أقام القصر مسابقة ثقافية واختبر معلوماتك أدارتها فاطمة ماهر، بالإضافة إلى ذلك أقام القصر ورشة حكي عن آثر وهو "معبد الأقصر وطريق الكباش" ألقاها محمد عبد الموجود.

وقدم نادى التكنولوجيا والمعلومات بقصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "الإيجابيات و السلبيات للأنترنت" أوضح علاء محمد أن أسباب الإنترنت السلبية والإيجابية كثيرة ومنها الإيجابية "مصدر المعلومات، مصدر الترفيه، التواصل، التعليم، الثقة بالنفس"، أما السلبية "مضيعة للوقت، مكان غير آمن للأطفال، الاحتيال المالي، الإدمان"، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها" أوضح سيد صدقى فهمى مفهوم الأمراض المعدية وأهم أنواعها وأسبابها وأعراضها وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى فهمى ألقى قصيدة بعنوان "ما قالت العرافة"، ونفذت ورشة أشغال يدوية "تطريز مفرش بخيط الستان" نفذتها أسماء أحمد.

ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول مسئولية الشباب الاجتماعية

جانب من المحاضرات الثقافية بالأقصر