اليوم السابع
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الجمعة، 20 يناير 2023 07:48 م
أكرم القصاص
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تونس و"الصحة العالمية" تبحثان التعاون في مجال الرياضة والصحة

الجمعة، 20 يناير 2023 06:18 م
تونس و"الصحة العالمية" تبحثان التعاون في مجال الرياضة والصحة شعار الصحة العالمية
أ ش أ

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بحث وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، مع ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس الدكتور إبراهيم الزيك، برمجة مشاريع تعاون وشراكة في مجال الرياضة والصحة.

وناقش الطرفان - وفق بيان لوزارة الشباب والرياضة التونسية اليوم الجمعة، سبل التعاون في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى دور ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية بصفة منتظمة وتأثيرها الإيجابي في مكافحة الأمراض غير السارية، والحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، وأهمية وضع الإطار القانوني والتشريعي المناسب لها، لتنفيذ مشاريع ذات الأثر المستدام.

 


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