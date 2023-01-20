تنظيف أظافرك بشكل متكرر بصالونات التجميل يؤدي لإتلاف الحمض النووي في يديك

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييجو وجامعة بيتسبرج في الولايات المتحدة أن تنظيف وتقليم أظافرك بشكل متكرر فى صالونات التجميل قد يؤدي إلى إتلاف الحمض النووي في يديك، حيث تستخدم بعض مراكز التجميل نوع من مجففات طلاء الأظافر يؤثر على الصحة بشكل سيئ، بحسب موقع "ساينس ألرت".

من المعروف أن الأشعة فوق البنفسجية (UV) تسبب سرطان الجلد عند التعرض العالي، ومع ذلك تم إجراء القليل جدًا من أبحاث السلامة على المصابيح المستخدمة في تجفيف طلاء الأظافر في صالونات التجميل.

وكشفت الدراسة الجديدة عن أدلة على الضرر الذي قد يسببه مصدر الإشعاع هذا في أيدينا، تبدو مجففات طلاء الأظافر التي تستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية لعلاج وتجفيف بعض أنواع طلاء الأظافر بسرعة ونظافة، اللمبة الموجودة في مجفف طلاء الأظافر LED تخترق الجلد بسهولة مع نتائج غير معروفة.

قال المهندس الحيوي والمؤلف الرئيسي لودميل ألكساندروف قبل الدراسة "لم يكن هناك أي فهم جزيئي لما تفعله هذه الأجهزة بالخلايا البشرية"، تشير نتائج التجربة إلى أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية المنبعث من مصابيح تجفيف الأظافر يمكن أن يتلف الحمض النووي لخلايا الإنسان والفئران بطرق مماثلة.-

عندما تم وضع أطباق من الفئران والخلايا البشرية داخل مجفف طلاء أظافر لمدة جلستين مدة كل منهما 20 دقيقة (مفصولة بساعة استراحة) ، مات حوالي 20 إلى 30 % من الخلايا.

وفي الوقت نفسه ، قتل 20 دقيقة من التعرض يوميًا لمدة ثلاثة أيام متتالية ما يصل إلى 70 % من الخلايا المكشوفة، بالنسبة إلى مانيكير واحد ، يضع الشخص أصابعه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية لمدة 10 دقائق إجمالاً.

أظهرت الخلايا التي بقيت بعد فترة التعرض الإجمالية علامات تلف الحمض النووي والطفرات المرتبطة بسرطان الجلد، في حين أن هذه النتائج لا تقدم دليلًا مباشرًا على زيادة خطر الإصابة بالسرطان، إلا أنها تشير إلى وجود مستوى ملموس من المخاطر، لا يزال يتعين تحديد عدد المرات التي يحتاج فيها شخص ما لزيارة صالون الأظافر لوضع نفسه في طريق الخطر.

من ناحية أخرى حذرت طبيبة الأمراض الجلدية ميليسا بيليانغ من كليفلاند كلينك من أن الأشخاص الذين يزورون صالون الأظافر بشكل متكرر سيواجهون على الأرجح مخاطر أكبر.

في عام 2009 ، أصيبت امرأتان بصحة جيدة، خضعتا لعمليات تجميل الأظافر بشكل منتظم وليس لهما تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد ، بسرطان الجلد على أيديهما دفعت دراستا الحالة الباحثين إلى مزيد من البحث في المخاطر الصحية لمجففات طلاء الأظافر.

في عام 2013 ، أكد الباحثون أن جرعة الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من مصابيح الأظافر فوق البنفسجية أقوى بمقدار 4.2 مرة من الشمس واستنتج المؤلفون أن الكثافة العالية للتعرض تتطلب مزيدًا من الدراسات.