تعرف على أسعار السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" فى الإسكندرية ..صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من داخل معرض المنشية أحد أفرع المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الإسكندرية، وهو أحد الفروع المشاركة فى معارض أهلا رمضان، والذى يعرض لحوم بلدية بناء تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية و اللحوم الطازجة البلدي بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

وقال عادل عبد الكريم مدير الخدمة بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، إن مجمع المنشية يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء منتجات اللحوم، حيث يعرض المجمع اللحوم البلدى الطازجة من اللحوم الشمبرى والكبدة والكلاوى واللحمة المفرومة والسجق.

وأضاف عادل عبد الكريم لـ"اليوم السابع" أن سعر كيلو اللحوم البلدى الشمبرى 135 جنيها، والكبدة 135 جنيها، والكلاوي 135 جنيها، واللحمة المفرومة بـ135 جنيها، و السجق بـ135 جنيها، موضحًا أن المجمع يعرض أيضًا لحوم مجمدة وفراخ وأسماك وهناك بعض الفروع تقدم خدمة طهي اللحوم للمواطنين، ويتم التواصل مع الجمعيات الاستهلاكية من خلال صفحات مراكز الخدمة التي تقوم يوميا بنشر جميع المنتجات وأسعارها وكذلك وضع لافتات أمام جميع المجمعات الاستهلاكية المشاركة في معارض أهلا رمضان.

وعلى جانب آخر، أوضح عادل عبد الكريم، أن أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية أسعار تنافسية، ومنها الأرز بسعر من 10.50 إلى 14.50 جنيه، كما يوجد كميات ومخزون من أنواع زيوت الطعام المختلفة من الذرة أو العباس أو الخليط ، بأسعار أرخص من الأسواق، وبنسبة خصم علي جميع المنتجات من المكرونات والسمن والسكر واللحوم البلدى.

وأشار مدير الخدمة إلى أن جميع الكميات متاحة للمواطنين يوجد مخزون، وأن الصفحة الخاصة بمركز خدمة المواطنين يتم عرض عليها يوميا جميع أنواع المنتجات وأسعارها، مشيرا إلى أن مواعيد العمل في المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الإسكندرية تبدأ يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء.