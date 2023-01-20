اليوم السابع
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ترامب يسحب دعواه القضائية ضد المدعية العامة فى نيويورك

الجمعة، 20 يناير 2023 06:07 م
ترامب يسحب دعواه القضائية ضد المدعية العامة فى نيويورك ترامب
كتبت نهال أبو السعود

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سحب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب دعواه القضائية البالغة 250 مليون دولار ضد المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس بعد اقل من يوم من تلقيه تحذير من قاضي فيدرالي وفقا لشبكة ايه بي سي.

جاء الانسحاب في وثيقة موجزة قُدمت صباح الجمعة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دونالد ميدلبروكس ، الذي حذر في وقت متأخر من يوم الخميس الفريق القانوني لترامب من أن الدعوى القضائية تبدو تافهة.

سعت دعوى ترامب ضد المدعي العام  إلى حماية ثقة ترامب القابلة للإلغاء من جيمس التي رفعت دعوى مدنية جارية بقيمة 250 مليون دولار تزعم حدوث سلوك احتيالي في منظمة ترامب. واتهمت ترامب وأفراد أسرته بتضخيم صافي ثروة الرئيس السابق بمليارات الدولارات وخداع مقرضين وآخرين ببيانات مالية كاذبة ومضللة.

وقال القاضي ان دعوى ترامب ضد جيمس بـدافع "التخويف والمضايقة" والقيام "بمحاولات متكررة لسرقة أو تدمير أو السيطرة على كل شيء لترامب".

كما أمر ميدلبروكس ، يوم الخميس ، ترامب ومحاميته ألينا هابا بدفع غرامات تقارب مليون دولار بعد أن قرروا أن دعوى ترامب لعام 2022 ضد هيلاري كلينتون كانت دعوى تقاضي تافهة تهدف فقط إلى "الانتقام".

في رأيه يوم الخميس ، حذر القاضي أيضًا محامي ترامب من أنهم قد يواجهون عقوبات بسبب دعواهم القضائية ضد جيمس ووصف ميدلبروكس ترامب بأنه "خصم غزير الإنتاج ومتطور يستخدم المحاكم مرارًا وتكرارًا للانتقام من الخصوم السياسيين".

وكتب ميدلبروكس يقول: "إنه العقل المدبر للإساءة الاستراتيجية للعملية القضائية ، ولا يمكن أن يُنظر إليه على أنه متقاضي بشكل أعمى يتبع نصيحة محامٍ. كان يعلم جيدًا تأثير أفعاله".

 

 

 


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