بلينكن يؤكد دعم أمريكا لانضمام السويد وفنلندا للناتو

وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن بلينكن شدد لنظيره السويدي على "إيمان الولايات المتحدة القوي" باستعداد السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف.



وكتب بلينكن على تويتر: "نتطلع إلى الترحيب بالسويد وفنلندا في حلف الأطلسي في أقرب وقت ممكن والعمل مع السويد على تحقيق أهدافنا المشتركة خلال رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي".



وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا على التزامهما بالشراكة عبر الأطلسي، والعلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والسويد.