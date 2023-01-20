النائب العام يعقد لقاء مع نظيره الأردنى على هامش المؤتمر الدولى الأول للنيابة العامة الأردنية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

عقد اليوم المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لقاءً ثنائيًّا مع نظيره القاضي يوسف ذيابات رئيس النيابة العامة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وشهد اللقاءَ وفدٌ رفيع المستوى من الجانبين، حيث ضمّ من الجانب الأردني القاضيَ الدكتور سعد اللوزي الأمينَ العامَّ بوزارة العدل الأردنية، والدكتورَ محمد بني طه المدعيَ العامَّ لمكافحة الفساد، والدكتوَر ثائر نصار المدعي العام بعمان بمكتب التعاون الدولي، بينما ضم من الجانب المصري المستشارَ رئيس الاستئناف محمد محمود خلف مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان وأحمد الموجي رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي، وأحمد يوسف رئيس النيابة بإدارة النيابات.

وتضمّن اللقاء عرضَ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستويات القضائية، حيث أكّد الجانبان عمقَ العلاقات والمودّة بين البلدين، وضرورةَ استمرار تفعيل نقاط التواصل بين النيابتين المصرية والأردنية، وتيسير السبل لتنفيذ طلبات المساعدة القضائية المتبادلة، وذلك بإبرام مذكرة تفاهم بين النيابتين لإنجاز موضوعات التعاون الدولي المتبادلة، وقد أكد الجانب الأردنى أنَّ مصر هي المنهل والمُعلّم دائمًا في المجال القضائي والقانونى.

هذا، وأبدى النائبُ العام خلال اللقاء استعدادَ النيابة العامة المصرية لاستقبال الأشقّاء من أعضاء النيابة العامة الأردنية والسادةَ القضاة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة؛ لعقد دورات تدريبية لهم في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها، ومن جانبه رحَّب الجانب الأردني بضرورة عقد دورات تدريبية خاصة في الموضوعات التي تستحوذ على الاهتمام في الفترة الأخيرة كالجرائم الإلكترونية.

وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية في نهاية اللقاء، وأعرب النائب العام عن شكره للجانب الأردني على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، وتطلعه لعقد مزيد من تلك اللقاءات المثمرة.