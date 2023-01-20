اليوم السابع
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القبض على سائق "توك توك" أشعل النار فى سيارة مواطن

الجمعة، 20 يناير 2023 01:05 م
القبض على سائق "توك توك" أشعل النار فى سيارة مواطن حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بنشوب حريق بسيارة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بسيارة ملك (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم)، مما أدى إلى احتراق الإطار الأمامى للسيارة "دون إصابات"، وعُثر بجانب السيارة على زجاجة بداخلها مادة قابلة للاشتعال "سائل البنزين"، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

بسؤال قائد السيارة، قرر بأنه حال تواجده بمسكنه تبلغ له من الأهالى بنشوب حريق بالسيارة، حال توقفها أمام العقار سكنه، فقام بمعاونة الأهالى بالسيطرة على الحريق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى قيام (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بإلقاء كمية من "سائل البنزين"، وإضرام النيران بالسيارة المُشار إليها، ولاذ بالفرار مستقلاً مركبة "توك توك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات سابقة بينهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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