السيطرة على حريق شب بالحديقة الخلفية لمركز طب الأسرة بقرية نقيطة بالدقهلية

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ، رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، بمتابعة اعمال اخماد الحريق المذكور بالتنسيق والتعاون مع الحماية المدنية ومرفق الإسعاف.

فور إخطاره من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بنشوب حريق بالحديقة الخلفية، بمركز طب الاسرة بجوار مركز الخدمات الاجتماعية بقرية نقيطه مركز المنصورة

ومن جانبها اوضحت رئيس مركز المنصورة، انه تبين نشوب الحريق في اوراق الاشجار الموجوده بحوش الحديقة المذكورة، امتد الي عدد من الاشجار المتواجده بها، وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والاسعاف، الي موقع الحادث وذلك بوجود مسئولي الوحدة المحلية، وافراد قوات الشرطه وتمت السيطرة علي الحريق تماما، وذلك دون حدوث خسائر في الارواح او الممتلكات او وقوع اصابات وكانت الخسائر المادية عبارة عن إحتراق القشرة الخارجية في 3 اشجار بالحديقة

ووجه "مختار" لرئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة ازالة أثار ومخلفات الحريق ومتابعة اعمال نظافة الموقع بالكامل والتعامل مع الاشجار المحترقة حرصا علي المظهر الجمالي للمنطقة..

وقد ثمن محافظ الدقهلية جهود رجال الحماية المدنية في التعامل الفوري مع الحريق والسيطرة عليه مؤكدا على ضرورة استمرار الإستعداد والجاهزية الجيدة للتعامل بنجاح مع أي أحداث طارئة.